نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض: ماسك لا يملك سلطة اتخاذ قرارات حكومية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 09:15 مساءً - العربية _ أفادت وثيقة قضائية قدّمها البيت الأبيض بأن إيلون ماسك ليس موظفًا رسميًا في “إدارة الكفاءة الحكومية” و”لا يملك سلطة رسمية تخوّله اتخاذ قرارات حكومية”.

ويعد الرجل الأغنى في العالم على نطاق واسع رئيس “إدارة الكفاءة الحكومية” بحكم الأمر الواقع، وهي هيئة استحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير بما في ذلك عبر إلغاء آلاف الوظائف.

وأعلن ترامب في نوفمبر الماضي، أن “إيلون ماسك العظيم.. سيقود إدارة الكفاءة الحكومية DOGE”، وفقًا لوكالة “فرانس برس“.

وبحسب الوثيقة القضائية التي قدمها مدير “مكتب الإدارة” جوشوا فيشر، فإن ماسك “موظف في البيت الأبيض.. كموظف حكومي خاص غير دائم” وهو “مستشار رفيع المستوى للرئيس”.

أضاف فيشر، أنه “على غرار مستشارين آخرين رفيعي المستوى للبيت الأبيض، لا يملك ماسك سلطة فعلية أو رسمية لاتّخاذ قرارات حكومية بنفسه، ويمكن فقط أن يقدم المشورة للرئيس ويبلِّغ بمراسيم الرئيس”.

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وتابع فيشر، أن “خدمة DOGE الأمريكية هي مكوّن للمكتب التنفيذي للرئيس، ومنظمة خدمة DOGE المؤقتة هي جزء من خدمة DOGE الأمريكية، وكلاهما منفصل عن البيت الأبيض”.

وجاءت الوثيقة التي تقدّم بها فيشر بناءً على قضية رفعتها 14 ولاية ضد إيلون ماسك، بينها نيو مكسيكو.

وفي مقابلة مشتركة مع ماسك يتوقع أن تبثها شبكة “فوكس نيوز” في وقت لاحق الثلاثاء، هاجم ترامب معارضيه الذين قالوا إن مؤسس شركة “تسلا” هو الذي يدير البيت الأبيض.

وقال ترامب في مقتطفات من المقابلة: “أعتقد أن أحدًا في التاريخ لم يتم العمل على تشويه صورته مثلي.. لكن، هل تعرفون ما الذي تعلمته من إيلون؟ هو أن الناس أذكياء ويفهمون ما يجري”.