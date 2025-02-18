نعرض لكم الان تفاصيل خبر آي صاغة: الذهب يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 4125 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 25 جنيها ليسجل عيار 21 مستوى 4125 جنيهًا وبلغ الجنيه الذهب 33 ألف جنيه.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة 15 دولارًا، لتسجل 2913 دولارًا.

قال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4714 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3536 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2750 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4085 جنيهًا، ولامس مستوى 4110 جنيهات، واختتم حول مستوى 4100 جنيه.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2882 دولارًا، واختتمت حول 2898 دولارًا.

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وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها مع تزايد الطلب، بغرض التحوط، وباعتبار الملاذ الآمن، وسط مخاوف الحرب التجارية واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي.

أضاف أن الأسواق لا تزال تحلل المزيد من التفاصيل حول خطط التعريفات الجمركية المتبادلة التي قد يستغرق تنفيذها شهورًا، وأصبحت سياسات ترامب التجارية مشوشة بشكل متزايد بسبب التأخيرات والاستبعادات، مع مخاوف بشأن التأثير على الاقتصاد العالمي مما يساعد على تعزيز دور الذهب كمخزن للقيمة.

في حين رفعت مجموعة جولدمان ساكس هدفها للذهب في نهاية العام إلى 3100 دولار للأوقية بسبب مشتريات البنك المركزي المصري والتدفقات إلى صناديق التداول المدعومة بالذهب.

وقالت المجموعة أنه في حالة استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، بما في ذلك التعريفات الجمركية، فقد يصل الذهب إلى 3300 دولار للأوقية بسبب ارتفاع مراكز المضاربة، وفقًا لتقارير .