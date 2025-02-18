نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإحصاء: 159.6 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي عام… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:14 مساءً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي في عام 2023/2024.

وأظهرت المؤشرات، نمو إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لتصل إلى 159.6 مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 121.9 مليار دولار عام 2022/2023، بنسبة زيادة 30.8%.

وأوضح بيان الجهاز، أن النمو جاء نتيجة زيادة الحساب المالي للاستثمار المباشر، حيث بلغت 32.9 مليار دولار 2023/ 2024.

أضاف الجهاز، أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 148.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل 135.0 مليار دولار في العام السابف له، بنسبة زيادة 10%.

ولفت أن الزيادة ترجع إلى نمو المدفوعات على سلع الواردات لتصل إلى 67.8 مليار دولار، مقابل 61.6 مليار دولار في العام السابق.

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الدول العربية تتصدر قائمة المتحصلات الأجنبية

وأوضح الجهاز، أن مجموعة دول جامعة الدول العربية جاءت على رأس المجموعات الدولية إسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2023/2024 بقيمة 66.9 مليار دولار وبنسبة 41.9% من إجمالي المتحصلات.

ووفقا للبيان، تصدرت تلك الدول الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت أجمالي المتحصلات 36.4 مليار دولار بنسبة 22.8% من إجمالي متحصلات الدول العربية، يليها دولة المملكة العربية السعودية بقيمة 17.1 مليار دولار.

دول القارة الأوروبية تتصدر قائمة المدفوعات الأجنبية

وجاءت مجموعة دول القارة الاوروبية على رأس المجموعات الدولية إسهاماً في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023/ 2024 بقيمة 53.2 مليار دولار من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.8% من إجمالي المدفوعات، وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14,4مليار دولار، يليها المانيا بقيمة 9.5 مليار دولار، وفقا للبيان.

انخفاض قيمة التعاملات النقدية مع دول الكوميسا

وكشف البيان، عن انخفاض قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة 25.3% لتصل إلى 2,8 مليار دولار، مقابل 3,8 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل إلى 926.7 مليون دولار عام 2023/2024.

ارتفاع قيمة التعاملات النقدية مع دول الاتحاد الأوروبي

كما ارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU ( (مصر ليست عضو بها) لتصل إلى 51.8 مليار دولار، مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة 8.9%، مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 9 مليارات دولار عام 2023/2024، مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.