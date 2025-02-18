نعرض لكم الان تفاصيل خبر جي آر جي تعتزم استثمار 200 مليون جنيه خلال 2025 تتضمن إنشاء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:14 مساءً - سمر السيد _ تعتزم الشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – جي آر جي، العاملة بمجال السلاسل التجارية، ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه في السوق المحلية خلال العام الجاري 2025.

وقال الدكتور محمد سناء الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن هذه الاستثمارات تتضمن إنشاء مطعمين بنظام حق الامتيازالفرعي “الفرانشيز”، بالتعاون مع مجموعة Sphinx البولندية، بتكلفة 25 – 30 مليون جنيه للمطعم الواحد.

وأضاف سناء الدين، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، أن “جي آر جي” تستهدف جذب العلامات التجارية الأجنبية للسوق المحلية، والتعاون معها بنظام حق الامتياز، وكذلك تأسيس شركات محلية باستثمارات أجنبية ومصرية، مشيرًا إلى أن شركته يتبعها 5 شركات حاليًا.

وأوضح أن “جي آر جي” تسعى من خلال التعاون مع مجموعة Sphinx البولندية، المالكة لـ105 مطاعم على مستوى العالم، الاستفادة من عدد السياح البولنديين والأوروبيين الذين يزوون المقاصد السياحية المصرية سنويًا.

وأشار إلى أن افتتاح أحد المطاعم المعروفة لهم بمصر سيمثل بالتأكيد نقطة جذب جيدة لهم.

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ولفت إلى أن التعاون مع سلسلة سفنكس البولندية بدأ قبل عام، ويستهدف تأسيس شركة لإدارة المطاعم المملوكة لهما، وكلك إعطاء حقوق امتياز في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وكان ميهاو هابروص، القائم بأعمال سفير وارسو بالقاهرة، قد كشف في تصريحات سابقة لنشرة دوت الخليج تفاصيل خطة سفنكس لافتتاح مطعمين في مصر خلال فصل الصيف المقبل.

وفي أغسطس الماضي، أبرمت Sfinks Polska، التي تدير سلسلة مطاعم Sphinx، اتفاقية مع شركة GRG؛ لإنشاء مباني العلامة التجارية البولندية في مصر والسعودية بنظام الامتياز الفرعي.

وقال رئيس شركة جي آر جي إن مصر تمتلك حاليًا مناخ جاذب للاستثمارات في قطاعات عديدة، ومنها المطاعم، في ظل منظومة سعر الصرف، وتوفر العمالة الماهرة.

وأضاف سناء الدين أن الشركة تعمل على تعزيز استثماراتها في القطاع التجاري، بالتعاون مع شركائها، باستيراد الماكينات وتجهيزات أساسية، فضلا عن تصديرها التوابل إليهم، بما يمثل “قيمة مضافة للاستثمار”.

ونوّه بأن استثمارات المجموعة بقطاع السلاسل التجارية في مصر بلغت نحو 300 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار إلى أن “جي آر جي” بدأت استثمارتها في مصر عام 2020، وتمتلك 8 مراكز تجارية تحت العلامة “C3 mall”، لافتًا إلى أنها تخطط لافتتاح مركز تجاري في العاصمة الإدارية الجديدة مطلع الربع الثاني من العام الجاري