مال وأعمال

الرئيس السيسي في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:06 مساءً - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيجري خلال زيارته الرسمية لقاءات مع ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الإسبانية الكبرى، فضلاً عن مشاركته في فعالية إقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية.

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أضاف السفير محمد الشناوي، أن الزيارة سوف تتضمن كذلك في مجرياتها توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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