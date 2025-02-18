نعرض لكم الان تفاصيل خبر “العرجاني” توقع شراكة استراتيجية مع CSCEC… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:06 مساءً - حمدي أحمد _ وقعت مجموعة العرجاني شراكة استراتيجية مع CSCEC الصينية، بحجم استثمارات 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

وقال عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الشراكة ستركز على أعمال المقاولات والقطاع الصناعي في مصر والسعودية والإمارات وليبيا.

وأضاف العرجاني، في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية أمس الإثنين، أن المستهدف الوصول لحجم أعمال بقيمة 500 مليون دولار في السنة الأولى للشراكة، لافتًا إلى أن التعاون سيمتد إلى مشروع رأس الحكمة.

نطمح للوصول إلى استثمارات بقيمة مليار دولار في القطاع الصناعي

كما كشف عن استهداف المجموعة الوصول باستثماراتها في القطاع الصناعي إلى مليار دولار.

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وقال عصام العرجاني إن حجم أعمال المجموعة “كيبر ولا يمكن حصره”، مشيرًا إلى العمل مع 100 شركة مقاولات.

ويرى أن القطاع العقاري في مصر “يمرض ولا يموت”، مضيفًا أن أي تذبذب في القطاع “طبيعي ويحدث في العالم كله”.

مليارا دولار حجم أعمال المجموعة في ليبيا

وأشار إلى أن حجم أعمال مجموعة العرجاني في ليبيا يصل إلى ملياري دولار، وأنها في سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال المسندة إليها، لافتًا إلى أن 88 شركة مقاولات مصرية تعمل في ليبيا حاليًا، مع طموح لزيادتها إلى 150 شركة.

مليار جنيه استثمارات المرحلة الثانية من مشروع بيانكي في الساحل الشمالي

وكشف عصام العرجاني عن استحواذ المجموعة على مشروع بيانكي على مساحة 481 ألف متر مربع في الساحل الشمالي، لافتًا إلى انتهاء المرحلة الأولى وأن استثمارات المرحلة الثانية تتخطى مليار جنيه.

وأشار إلى فتح باب البيع بالمشروع بحلول الصيف، لافتًا إلى افتتاح الفندق الخاص بالمشروع العام المقبل.

تشانغ وي تساي: نقل أحدث التقنيات والممارسات العالمية إلى مصر

وبدوره، قال تشانغ وي تساي، المدير العام لشركة CSCEC في مصر، إن الشراكة مع مجموعة العرجاني ستسهم في نقل “أحدث التقنيات والممارسات العالمية إلى مصر”؛ بما يعزز من تطور القطاع العقاري ويسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية.