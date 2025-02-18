80 مليون دولار قيمة صادرات المراكبي للصلب في 2024

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ تستهدف شركة المراكبي للصلب زيادة صادراتها من حديد التسليح بنسبة 10% بحد أدنى خلال العام الجاري 2025.

10 % زيادة مستهدفة العام الجاري

وقال المهندس حسن المراكبي، المدير التنفيذي للشركة، إنها صدرت حوالي 120 ألف طن من حديد التسليح بقيمة 80 مليون دولار خلال العام الماضي، وتستهدف تصدير 140 ألف طن في 2025.

ولفت المراكبي، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى أن “المراكبي للصلب” تعمل في 40 سوقًا خارجية، وأنها تستهدف زيادة صادراتها للبرازيل إلى 40 ألف طن، مقابل 10 – 15 ألف طن العام الماضي.

وتابع: كما تركز الشركة على لعب دور مؤثر وكبير في عمليات إعادة إعمار الدول المجاورة لمصر.

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كما نوّه بأن “المراكبي للصلب” تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار جنيه خلال عامين؛ لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في مصانعها لتقليل الانبعاثات الضارة وخفض البصمة الكربونية لمنتجاتها، استعدادًا لتطبيق الاتحاد الأوروبي ضريبة الكربون على جميع الواردات العام المقبل.

وقال المهندس حسن المراكبي إن الشركة تتمتع بأقل بصمة كربونية على الطن؛ نتيجة التكنولوجيا المستخدمة واستعمال الخردة في إنتاج الصلب.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تحسين وزيادة منتجات الصلب، ورفع كفاءة المصانع دون إضافة طاقات إنتاجية، كما تسعى لإنتاج منتجات جديدة على الخطوط الموجودة نفسها دون إضافة ماكينات جديدة.

15 % نموا في المبيعات المحلية آخر سنتين

وأكد المدير التنفيذي لشركة المراكبي للصلب نمو مبيعاتها في السوق المحلية بمعدل 15% في آخر عامين.

وأضاف أن “المراكبي للصلب” تترقب أي فرص استحواذ؛ بغرض زيادة الإنتاجية ومنح قيمة مضافة للشركة.