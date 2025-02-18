نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب وسط تراجع الدولار وترقب رسوم أمريكية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:11 صباحاً - السي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي، فيما يترقب المستثمرون المزيد من التفاصيل بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية قد تزيد من حدة التوتر العالمي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2896.41 دولار للأونصة، متراجعاً من أعلى مستوى خلال اليوم عند 2906.38 دولار للأونصة. وسجل الذهب ارتفاعاً قياسياً إلى 2942.70 دولار للأونصة في 11 فبراير.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2909.20 دولار للأونصة.

تراجع قوة الدولار

في الوقت نفسه، يحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين، نتيجة تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية جاءت أضعف من المتوقع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأجنبية.

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وفي تصريح له، أشار كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة أواندا، إلى أن ضعف الدولار والضبابية حول كيفية تعامل ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين في تطبيق سياسته الجمركية يعززان من جاذبية الذهب، بحسب .

كما واصل ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل.

ومن المقرر أن تبدأ إدارة ترامب خلال الأيام المقبلة محادثات سلام مع مفاوضين روس وأوكرانيين في المملكة العربية السعودية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى شركة كيه.سي.إم تريد: “إذا أدت المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والروس إلى تحسين فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، فقد يتضاءل الطلب على شراء الملاذ الآمن، مما قد يفقد الذهب بعض زخمه”.

وأضاف: “مع استمرار الحديث عن الرسوم الجمركية والتضخم الذي يثير قلق المستثمرين، قد يرتفع الذهب حتى وإن انخفضت تدفقات الملاذ الآمن”.

وينظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التداولات الفورية بنسبة 0.9% لتصل إلى 32.41 دولاراً للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر 2024 يوم الجمعة.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% ليصل إلى 986.85 دولاراً للأونصة، فيما سجل البلاديوم ارتفاعاً بنسبة 2% ليبلغ 980.70 دولاراً للأونصة.