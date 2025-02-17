نعرض لكم الان تفاصيل خبر عصام العرجاني: نستهدف 500 مليون دولار حجم أعمال خلال السنة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 08:08 مساءً - حمدي أحمد _ وقعت مجموعة العرجاني شراكة استراتيجية مع شركة CSCEC الصينية بحجم استثمارات يصل إلى 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات .

وقال عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، أن الشراكة سوف تركز على أعمال المقاولات والقطاع الصناعي في مصر والسعودية والإمارات وليبيا.

أضاف العرجاني، في تصريحات على هامش توقيع الاتفاقية اليوم الإثنين، أن الشركة الصينية من أكبر شركات المقاولات في الصين، ونحن في مصر نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تغيير صناعة المقاولات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه من المستهدف الوصول لحجم أعمال بقيمة 500 مليون دولار في السنة الأولى للشراكة، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون في مشروع رأس الحكمة بمصر وبعض المشروعات في ليبيا والسعودية.

نطمح للوصول إلى استثمارات بقيمة مليار دولار في القطاع الصناعي

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وكشف العرجاني، أن المجموعة تطمح للوصول باستثماراتها في القطاع الصناعي إلى مليار دولار.

ولفت إلى أن حجم أعمال مجموعة العرجاني كبير ولا نستطيع حصره، ويعمل معنا 100 شركة مقاولات، مؤكدا أن القطاع العقاري في مصر يمرض ولا يموت وأي تذبذب في القطاع فهو طبيعي كما يحدث في العالم كله.

وذكر أن حجم أعمال المجموعة في ليبيا يصل إلى 2 مليار دولار ونحن في سباق مع الزمن هناك لإنجاز الأعمال في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هناك 88 شركة مقاولات مصرية تعمل في ليبيا حاليا ونطمح لزيادتها والوصول بها إلى 150 شركة.

المجموعة استحوذت على مشروع بيانكي في الساحل الشمالي وضخ مليار جنيه استثمارات

وكشف العرجاني، أن المجموعة استحوذت على مشروع بيانكي في الساحل الشمالي على مساحة ٤٨١ ألف متر، حيث إن المشروع انتهت مرحلته الأولى وستنفذ الشركة المرحلة الثانية والثالثة منها، بحجم استثمارات في المرحلة الثانية يتخطى مليار جنيه.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، عن أنه سيتم بدء مبيعاته بحلول الصيف، كما سيتم افتتاح الفندق الخاص بالمشروع العام المقبل.