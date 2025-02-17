عاجل.. شراكة بين مجموعة العرجاني وCSCEC الصينية باستثمارات 5…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 06:14 مساءً - حمدي أحمد _ وقعت مجموعة العرجاني شراكة استراتيجية مع شركة CSCEC الصينية، بحجم استثمارات يصل إلى 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

وقال عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، أن الشراكة سوف تركز على أعمال المقاولات والقطاع الصناعي في مصر والسعودية والإمارات وليبيا.

أضاف، أن الشركة الصينية من أكبر شركات المقاولات في الصين، ونحن في مصر نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تغيير صناعة المقاولات خلال الفترة المقبلة.