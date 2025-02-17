- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. شراكة بين مجموعة العرجاني وCSCEC الصينية باستثمارات 5… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 06:14 مساءً - حمدي أحمد _ وقعت مجموعة العرجاني شراكة استراتيجية مع شركة CSCEC الصينية، بحجم استثمارات يصل إلى 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
وقال عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، أن الشراكة سوف تركز على أعمال المقاولات والقطاع الصناعي في مصر والسعودية والإمارات وليبيا.
أضاف، أن الشركة الصينية من أكبر شركات المقاولات في الصين، ونحن في مصر نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تغيير صناعة المقاولات خلال الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. شراكة بين مجموعة العرجاني وCSCEC الصينية باستثمارات 5… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.