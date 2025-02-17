نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإحصاء: 327 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 06:14 مساءً - كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص إلى 327 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 115 مليـون دولار خلال عام 2023.

وأوضح الجهاز في بيان، أن قيمة الصادرات المصرية لقبرص بلغت 193 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 103 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 134 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 12 مليون دولار خلال 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قبرص خلال عام 2024:

1. حديد وصلب بقيمة 98 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 45 مليون دولار.

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3. ورق بقيمة 9 مليون دولار.

4. لدائن بقيمة 7 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من قبرص خلال عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 124 مليون دولار.

2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 5 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قبرص 14.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 13.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين بمصر 950 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 970 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.

كما بلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 114.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، مقابل 35.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 40 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024، مقابل 17.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2023، وفقا للبيان.