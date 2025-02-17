أسعار الغاز الأوروبية تواصل خسائرها مع تراجع مخاوف العرض

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 03:14 مساءً - العربية نت _ انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بشكل أكبر اليوم الإثنين مع سيطرة معنويات التخفيف على السوق بعد بداية صعبة لعام 2025.

العقود الآجلة القياسية تراجعت بنسبة 1.9% اليوم الإثنين، مسجلة بذلك الجلسة الخامسة على التوالي من الخسائر. وأنهت العقود الأسبوع الماضي عند أقل من 51 يورو لكل ميجاوات في الساعة بعد انخفاضها بنسبة 15% من أعلى مستوى لها في عامين والذي بلغته يوم الثلاثاء ومحو معظم مكاسب العام، وفق ما ذكرته “بلومبرج”.

شهدت أوروبا ارتفاع الأسعار في الأسابيع الأخيرة حيث أدى الطقس البارد إلى عمليات سحب سريعة من احتياطياتها من الغاز، ما أثار مخاوف من أن التجار قد لا يتمكنون من الحصول على ما يكفي من الغاز لتجديدها هذا الصيف. لكن المحادثات على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف متطلبات التخزين المحتملة ساعدت في تخفيف بعض هذه المخاوف.

يساعد الطقس أيضاً، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في الشمال الغربي فوق المستويات الموسمية المعتادة في الأيام المقبلة. كما ارتفعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال مؤخراً، ما ساعد في إبطاء عمليات سحب المخزون.

وكتب محللو شركة ريستاد إنيرجي في مذكرة يوم الإثنين أنهم يتوقعون انخفاض الوقود في المخازن تحت الأرض الأوروبية إلى حوالي 43 مليار متر مكعب، وهو ما يتوافق مع مستوى ملء بنسبة 39%، قبل التعافي إلى حوالي 48 مليار متر مكعب، أو 43%، في نهاية موسم التدفئة في أواخر مارس.

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بالإضافة إلى ذلك، تدفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إنهاء سريع للحرب في أوكرانيا، ما يثير التوقعات بعودة بعض تدفقات الغاز المفقودة من روسيا على الأقل.

ومن المرجح أن يستغرق أي اتفاق شهوراً حتى يتم الانتهاء منه. انخفضت العقود الآجلة الهولندية للشهر القادم، وهي معيار الغاز الأوروبي، بنسبة 1.5% إلى 49.91 يورو لكل ميغاواط في الساعة في الساعة 8:49 صباحاً في أمستردام.