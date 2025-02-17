نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب يدعو أكوا باور السعودية لزيادة استثماراتها في الطاقة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد _ دعا المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مجموعة أكوا باور السعودية إلى زيادة استثماراتهم بقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء، مؤكداً أن مصر تستهدف توليد 30 جيجاوات لدعم الشبكة الوطنية، منها 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع وفد المجموعة، برئاسة محمد أبونيان، رئيس مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مجال الطاقة المتجددة، ومشروعات ومستهدفات الشركة الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الخطيب على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأهمية التعاون المشترك الذي شهد تطورًا كبيرا في السنوات الأخيرة.

وأشاد الوزير بسرعة توقيع اتفاقية الاستثمار المشترك بين الجانبين، والتي تعكس الرؤية الموحدة والمبادئ المشتركة بين البلدين.

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وأوضح أن اللقاء يأتي تأكيداً على حرص الجانبين على دفع عجلة الاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من مكانة البلدين على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ونوه الخطيب إلي حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري وتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين، مؤكدًا على تنافسية السوق المصري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وفي نفس الوقت أشار وزير الاستثمار، إلي أهمية توطين الصناعة في مصر، باعتبارها مركزاً صناعيا وتصديريا محوريًا بين ثلاث قارات كبرى، مشدداً علي ضرورة دعم الشباب من كلا البلدين من خلال برامج التدريب والتأهيل، وذلك في مجال تعزيز البنية التحتية للاقتصاد الأخضر.

ومن جانبه، أعرب محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة أكوا باور السعودية، عن شكره وتقديره للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على دعمه المتواصل للاستثمارات السعودية في مصر، مشيدا بدور الدولة المصرية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.