نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. الصادرات الزراعية مرشحة لتحقيق 13 مليار دولار بنهاية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 04:12 مساءً - محمد أحمد _ توقع عدد من رؤساء الشركات الزراعية، أن تبلغ قيمة الصادرات الزراعية المصرية 13 مليار دولار بنهاية 2025 .

وأرجعوا في تصريحات لجريدة دوت الخليج، هذه الطفرة إلى توجه الدولة نحو التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة، إلى جانب اتباع النظم الحديثة في الزراعة والتوسع في الزراعة العضوية والحيوية، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق التصديرية.

وأشاروا، إلى أن التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية والحيوية لن يقتصر على المنتجات الطازجة فحسب، بل سيمتد ليشمل عمليات التصنيع مثل التجميد والتجفيف، ما يسهم بشكل كبير في رفع قيمة الصادرات.

لفت أحد رؤساء الشركات، إلى أن الأسواق التصديرية أصبحت تشترط إجراء تحاليل دقيقة للمنتجات المصرية للتأكد من خلوها من المبيدات أو استخدامها بنسب محدودة، مما يسهل عملية النفاذ إلى هذه الأسواق.

فيما أكد آخر، على أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة في الزراعة، مشيرًا إلى حرص الشركات على إدخال أحدث المعدات لضمان مواكبة التطورات العالمية.

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وشدد على الدور المحوري الذي تلعبه هيئة سلامة الغذاء في دعم نمو الصادرات المصرية، من خلال فرض شرط الانضمام إلى القائمة البيضاء على الشركات الزراعية الراغبة في التصدير.

بينما أكد آخر على ضرورة التوسع في الاستثمارات الزراعية سواء عبر الشراكة مع الدولة، أو من خلال شركات متخصصة تمتلك رؤوس أموال ضخمة.

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