نعرض لكم الان تفاصيل خبر كريم خضر رئيسا وعضوا منتدبا لشركة بيبسيكو مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 04:12 مساءً - دوت الخليج – أعلنت مجموعة شركات بيبسيكو مصر، عن تعيين المهندس كريم خضر رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا، ليتولى قيادة المرحلة القادمة من توسعات الشركة.

ويمتلك كريم خضر خبرة تمتد لأكثر من 24 عامًا في قطاعات الأغذية والمشروبات والنفط والغاز، منها 16 عامًا في بيبسيكو. وشغل خضر مناصب متنوعة على مدار 7 سنوات في بيبسيكو مصر حتي وصل إلى رئيس قطاع البيع والتوزيع، ثم انتقل إلى أسواق مختلفة ليتولى مناصب قيادية في الشرق الأوسط وآسيا.

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل كريم خضر عدة مناصب منها المدير العام ونائب رئيس قطاع المشروبات في السعودية وبلاد المشرق، ونائب رئيس قطاع المشروبات في جنوب شرق آسيا، حيث أشرف على عمليات التعبئة في تايلاند، وفيتنام، وكمبوديا، وماليزيا، وسنغافورة.

وأكد كريم خضر، في بيان صادر عن بيبسيكو مصر، أنه يتطلع لمشاركة الخبرة التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية لدعم المرحلة القادمة من توسعات الشركة في مصر.

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شركة بيبسيكو مصر