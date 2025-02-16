وزير التموين: رفع كفاءة التخزين بالصوامع وفق أحدث النظم…

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 04:12 مساءً - محمد أحمد _أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز كفاءة تخزين وإدارة الحبوب، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة الصوامع وطرق التخزين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في حفظ الحبوب الاستراتيجية.

جاء ذلك، خلال ترأس الوزير إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك عقب إعادة تشكيلها، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة الجديد.

وتمت مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة تخزين الحبوب، مما يعزز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة.

وأشار ” فاروق ” إلي أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها أحد الركائز الأساسية في منظومة تخزين القمح والحبوب الاستراتيجية.

واوضح، أن الشركة تسهم بشكل مباشر في تأمين احتياطي البلاد من الحبوب من خلال إدارة وتشغيل شبكة حديثة من الصوامع وفق أحدث النظم التكنولوجية، مما يساهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المخزون.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وشدد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس الإدارة الجديد والجمعية العامة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة التشغيل والإدارة لضمان استدامة الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للقطاع بما يتماشى مع توجهات الدولة.