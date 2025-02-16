مال وأعمال

صندوق سيجنيفيكا يستهدف استثمار 20 مليون دولار في الشرق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق سيجنيفيكا يستهدف استثمار 20 مليون دولار في الشرق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 02:12 مساءً - سمر السيد _ قال أيمن أبو هند الرئيس التنفيذي للاستثمار بصندوق سيجنيفيكا فينشرز significa ventures إن الصندوق يستهدف استثمار 20 مليون دولار بدءًا من العام الجاري وحتى عام 2027 في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة السوق السعودية والإماراتية والكويتية والقطرية.

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وأوضح في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن أبرز القطاعات المستهدفة للصندوق للاستثمار في المنطقة هي الرعاية الصحية والتكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي واللوجيستيات.

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وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد رقم معين للاستثمار في سنة معينة، وأن ذلك يتوقف على الفرص المقدمة.

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أضاف أبو هند إن الصندوق يمتلك صندوق رأسمال مخاطر، كما يساعد الشركات الراغبة في تأسيس صناديق رأسمال مخاطر، أو يدير صناديق استثمارية لهم. ولفت إلى تقديم الصندوق خدمات استشارية للشركات حول صفقات الاندماج والاستحواذ.

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وتابع أن الصندوق في شراكة مع صناديق عالمية، وأبرزها صندوق أأكويليت الذي يقدر حجم الأصول المملوكة له تحت الإدارة بقيمة 6.2 مليارات دولار.

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وأوضح أن التعاون مع أكويليت يتمثل في مساعدة الشركات الراغبة في الاستثمار بالأسواق العالمية.

أضاف أن هناك شركات تكنولوجيا فتحت قنوات اتصال مع سيجنيفيكا لتمثيلها عالميًّا. ولفت إلى أن الصندوق يساعد أيضًا بعض الشركات الخليجية التي تستهدف الاستثمار في العالم.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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