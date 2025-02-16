- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 02:12 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت شركة بي بي البريطانية بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن للغاز في مصر الذي يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالتسهيلات المقامة في محطة ريڤن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل.
وتمتلك بي بي، المشغل للمشروع نسبة 82.75%، بينما تمتلك هاربور إنيرجي 17.25%، ومن المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالي 220 مليار قدمة مكعب من الغاز وسبعة ملايين برميل من المكثفات.
ويعد حقل ريڤن المرحلة الأخيرة من مشروع غرب دلتا النيل، وقد بدأ الإنتاج فيه بداية عام 2021. شملت مراحله تطوير ثمانية آبار بحرية، تقع على بعد يصل إلى 65 كم من الشاطئ، وعلى أعماق تتراوح بين 550 و700 متر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.