بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 02:12 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت شركة بي بي البريطانية بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن للغاز في مصر الذي يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالتسهيلات المقامة في محطة ريڤن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل.

وتمتلك بي بي، المشغل للمشروع نسبة 82.75%، بينما تمتلك هاربور إنيرجي 17.25%، ومن المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالي 220 مليار قدمة مكعب من الغاز وسبعة ملايين برميل من المكثفات.

ويعد حقل ريڤن المرحلة الأخيرة من مشروع غرب دلتا النيل، وقد بدأ الإنتاج فيه بداية عام 2021. شملت مراحله تطوير ثمانية آبار بحرية، تقع على بعد يصل إلى 65 كم من الشاطئ، وعلى أعماق تتراوح بين 550 و700 متر.