مال وأعمال

بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع…

0 نشر
0 تبليغ

  • بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع… 1/8
  • بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع… 2/8
  • بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع… 3/8
  • بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع… 4/8
  • بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع… 5/8
  • بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع… 6/8
  • بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع… 7/8
  • بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع… 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 02:12 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت شركة بي بي البريطانية بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن للغاز في مصر الذي يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالتسهيلات المقامة في محطة ريڤن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل.

predco_adv_2021

وتمتلك بي بي، المشغل للمشروع نسبة 82.75%، بينما تمتلك هاربور إنيرجي 17.25%، ومن المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالي 220 مليار قدمة مكعب من الغاز وسبعة ملايين برميل من المكثفات.

E-Bank

ويعد حقل ريڤن المرحلة الأخيرة من مشروع غرب دلتا النيل، وقد بدأ الإنتاج فيه بداية عام 2021. شملت مراحله تطوير ثمانية آبار بحرية، تقع على بعد يصل إلى 65 كم من الشاطئ، وعلى أعماق تتراوح بين 550 و700 متر.

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

AYADY
Contct_90-728

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بي بي البريطانية تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا