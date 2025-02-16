أدنوك للحفر تتوسع في الكويت وعمان ضمن خطتها لاستثمار مليار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 02:12 مساءً - سمر السيد _ قال يوسف سالم، المدير المالي لشركة أدنوك للحفر، إنها تستهدف استثمارات بنحو مليار دولار في العام الجاري 2025، مشيرًا إلى أن خطة شركته تتضمن التوسع في الكويت وعمان خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، على هامش حفل تخريج المحللين الماليين لعام 2025 الذي نظمته جمعية سي إف إيه إيجيبت CFA Egypt، أن الاستثمارات الجديدة المستهدفة من الشركة، والبالغة مليار دولار تتضمن شراء معدات وحفارات لخدمات نفطية جديدة، بقيمة استثمارية تتراوح بين 350 و550 مليون دولار.

وتوقع إجراء منصة إينرسو لتكنولوجيا الطاقة، استحواذات بقيمة 700 مليون دولار على شركات تكنولوجية خلال العام الجاري، منها استثمارات تضخها أدنوك للحفر بقيمة تقترب من 350 مليون دولار، مشيرًا إلى أن أدنوك للحفر تمتلك 51% من أسهم المنصة.

ولفت إلى تركيز أدنوك للحفر بصورة رئيسة على أسواق الخليج، وبعض الدول الأخرى، في حين أن أدنوك جروب لديها استثمارات كبيرة في الغاز ومحطات البترول والأسمدة بمصر.

وقال إنه يرى مستقبلًا إيجابيًّا للغاية للاستمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصرية، خاصة في قطاع الطاقة الذي يشهد ضخ الكثير من الاستمارات في البترول والغاز والبتروكيماويات.

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وأشار إلى أن قطاع الطاقة يظل من القطاعات الواعدة الحيوية الجاذبة للاستثمارات، لا سيما مع الاكتشافات الجديدة لحقول البترول والغاز بمصر.