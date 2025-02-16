وزير التموين: إعلان آليات تنفيذ منظومة الكارت الموحد.. قريبا

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 01:11 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم البدء في تطبيق منظومة الكارت الموحد للدعم، بعد الحصول على الموافقات النهائية من لجنة العدالة الاجتماعية المكلفة من مجلس الوزراء، وتضم عدة جهات منها وزارات التموين والاتصالات والتنمية المحلية، بالإضافة إلى جهات أخرى .

أوضح الوزير في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج” أن العمل يجري لاستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق المنظومة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وذلك لضمان تحقيق أهدافها.

وأشار فاروق، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قريبًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن آليات تطبيق التجربة، مشيرًا إلي أنه فور انعقاد الاجتماع واتخاذ القرار النهائي سيتم الإعلان رسميًّا عن موعد بدء التطبيق في بورسعيد، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المحافظات.

وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع جميع الأطراف لضمان نجاح المنظومة وتحقيق العدالة، وضمان حصول المواطنين علي احتياجاتهم من الدعم التمويني، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي سيشملها النظام الجديد.

تقنيات حديثة لتتبع المحاصيل وتحسين كفاءة التوزيع

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وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار الوزير إلى التعاون المكثف مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة التموين. ونبه وزير التموين إلى أن عمليات التطوير تشمل إعادة هيكلة الوزارة باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، فضلًا عن تحديث سلاسل الإمداد، وتطوير بطاقات الدفع، واعتماد تقنيات حديثة لتتبع المحاصيل وتحسين كفاءة التوزيع.