هشام أكرم: أهمية توجيه المزيد من التمويلات إلى صناديق…

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 10:11 صباحاً - سمر السيد – قال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت القابضة، إن إجمالي قيمة صناديق الاستثمار بمصر تبلغ حاليا 150 مليار جنيه، وهذه أرقام منخفضة لا سيما أن نسبتها من الناتج المحلي أقل من 1%.

وتابع: من المهم أيضا تعبئة مزيد من التمويلات تجاه صناديق المعاشات التي ستكون قيمتها حال تقاعد أصحابها متدنية مقارنة بمعدل دخولهم خلال فترة عملهم.

وأكد أهمية الإسراع بخطة التخارج من الشركات المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن العائد على الاستثمار في هذه المؤسسات يبلغ أقل من 1% حاليا، بجانب إعادة النظر في قانون الأوقاف بهدف تعبئة استثمارات إلى هذه الأصول.

جاء ذلك إحدى الجلسات بحفل تخريج المحللين الماليين لعام 2025 الذي نظمته جمعية سي إف إيجيبت CFA Egypt مساء اليوم السبت.

وسلطت الجلسة الضوء على تأثير التوترات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليا على الاستثمارات العاملة بالسوق المحلية حاليا، وأبرز الفرص والإمكانات القائمة أمام الشركات خلال الفترة المقبلة

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وأشار أكرم إلى أن التكامل الاقتصادي بين البلدان مهم للتحوط من تأثيرات الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر والسعودية والإمارات البلدان الكبرى بالمنطقة والمرشحة للتكامل.