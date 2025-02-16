هاني جنينة: توقعات باستمرار الطلب المرتفع على الذهب 5 سنوات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 10:11 صباحاً - سمر السيد – قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث الاقتصادية العالمية بشركة سي آي لإدارة الأصول، إن أفضل ملاذ آمن للأفراد للاستثمار هو الذهب، مشيرًا إلى أنه يحظى بطلب من الصين وروسيا حاليًا، متوقعا استمرار الطلب عليه خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف جنينة أن الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية تحافظ على وجودها أكثر من اتجاهها للتوسع، لحين استقرار التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

وأضاف: لا يوجد مؤشر في الوقت الراهن لأهمية الاتجاه لزيادة سعر الفائدة أعلى مما هو عليه حاليا.

وأشار إلى أن معدل التضخم يتضاءل شهريا، مضيفا أنه لا يرى سببا واحدا لرفع سعر الفائدة لجذب الاستثمارات غير المباشرة.

وقال هاني جنينة إن هناك مساحة للتيسير بجانب خطوات التشديد النقدي.

جاء ذلك خلال إحدى جلسات فاعليات حفل تخريج المحللين الماليين لعام 2025 الذي نظمته جمعية سي إف مصر CFA Egypt مساء اليوم السبت.

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وسلطت الجلسة الضوء على تأثير التوترات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليا على الاستثمارات العاملة بالسوق المحلية حاليا، وأبرز الفرص والإمكانات القائمة أمام الشركات خلال الفترة المقبلة.