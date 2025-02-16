المصريات يستحوذن على 18 مركزًا بقائمة فوربس لأقوى 100 سيدة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج – اقتنصت النساء المصريات العدد الأكبر من تصنيفات قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط، بالاستحواذ على 18 مركزا دفعة واحدة، بفارق كبير عن الإمارات التي سيطرت على 11 مركزا، تليها لبنان بنحو 9 مراكز، ثم السعودية والكويت بواقع 8 و6 مراكز على الترتيب.

ضمت قائمة فوربس من مصر، كل من: داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، وسهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية بالبنك الأهلي المصري، وهند الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعة التشخيص المتكاملة القابضة، ود. منى ذو الفقار، الشريك الرئيس التنفيذي لمكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة إي أف چي القابضة.

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كما شملت القائمة: داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق، ميريت السيد، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة حسن علام القابضة، والرئيس التنفيذي لشركة Legacy، وإلهام محفوظ رئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، وكذلك المصرية البريطانية هدى منصور الرئيس التنفيذي للعمليات في آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة IFS، وميرنا عارف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت مصر، وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر.

وضمت القائمة كذلك: رشا الأزهري نائب الرئيس للقطاع المالي بشركة ڤودافون مصر، وعبير لهيطة العضو المنتدب لشركة إيجيترانس، وباكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، ود. غادة قنديل المدير العام لبنك أوف نيويورك مصر، وهبة قرة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار.

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وتضمنت أيضًا: أمنية قلج نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة النعيم القابضة للاستثمارات والعضو المنتدب لشركة النعيم للاستثمارات المالية، وعبير صالح العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي- حياة، وأخيراً أهِلَة الصبّان الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Exits MENA للاستثمار.