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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطر ترفع قيمة حيازتها من الذهب إلى 36.7 مليار ريال في يناير… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 15 فبراير 2025 06:14 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت موجودات مصرف قطر المركزي في يناير بنسبة 1.1% على أساس شهري، لتصل إلى 301.1 مليار ريال.
وبحسب بيانات رسمية، بلغت حيازة “المركزي” القطري من الذهب خلال الشهر الماضي 36.7 مليار ريال، فيما بلغت قيمة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية 128.9 مليار ريال.
وسجّلت أرصدة “المركزي” لدى البنوك الأجنبية 25.5 مليار ريال، بتراجع نسبته 15% على أساس شهري، مقابل ارتفاع الأرصدة لدى البنوك المحلية إلى 61.3 مليار ريال قطري.
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