اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية بالقرب من بورسعيد

دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 فبراير 2025 09:14 مساءً - سي إن بي سي_ تعرضت حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية لحادث تصادم مع سفينة تجارية في البحر المتوسط بالقرب من بورسعيد، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار جسيمة في حاملة الطائرات، بحسب ما قالته البحرية الأمريكية.

وبحسب بيان من البحرية الأمريكية، اصطدمت إن حاملة الطائرات “Harry S. Truman” بسفينة Besiktas-M في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء خلال عملها بمنطقة قريبة من مدينة بورسعيد.

وقالت البحرية الأمريكية: “لم تتعرض حاملة الطائرات Harry S. Truman للخطر بسبب الاصطدام حيث لم ترد تقارير عن تسرب المياه لداخلها أو حدوث إصابات، ولم تتأثر محركات الدفع وهي في حالة آمنة ومستقرة”، بحسب وكالة .

ويمتلك الجيش الأمريكي حاليا 11 حاملة طائرات، ومن شأن أي ضرر يؤدي إلى خروج واحدة منها من الخدمة أن يشكل ضغطا على البحرية.

ونادراً ما تتعرض سفن البحرية الأمريكية لحوادث التصادم، لكن سفينتين حربيتين بمنطقة آسيا والمحيط الهادي وقع لهما حوادث من هذا النوع في العام 2017، مما أسفر عن مقتل 17 بحاراً، وأثار تساؤلات حول تدريب قوات البحرية ووتيرة العمليات، وتسبب في عقد جلسة بالكونجرس الأمريكي وفصل عدد من الضباط.

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وتعتبر حاملة الطائرات Harry S. Truman مدينة لطاقمها البالغ خمسة آلاف فرد، مع بلوغ طولها 333 متراً، وتضمنها منصة طيران مساحتها 4.5 فدان وتستطيع استيعاب 90 طائرة.