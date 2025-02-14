نعرض لكم الان تفاصيل خبر دونالد ترامب: التجارة مع دول بريكس قد تخضع لرسوم بنسبة 100% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 فبراير 2025 06:14 مساءً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إنه قرر فرض رسوم جمركية متبادلة، وأنه سيتم النظر في فرض تعرفة على الدول التي تستخدم نظام ضريبة القيمة المضافة.

وذكر ترامب، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، إن حلفاء أمريكا “هم غالبا أسوأ من أعدائنا” على الصعيد التجاري.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تقبل إرسال البضائع عبر دولة أخرى لتجنب التعرفات، مشيراً إلى أنه سيتم وضع أحكام للتعرفات غير النقدية “مثل الاختبارات على السيارات”.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الأحكام الخاصة بالتعرفات غير النقدية ستشمل قيوداً على التجارة، وأن وزير التجارة هوارد لوتنيك سيقدم أرقاماً معادلة لتلك القيود والحواجز غير الجمركية الأخرى.

وقال ترامب إنه يمكن للدول الأخرى خفض التعرفات الجمركية أو إلغاؤها، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي خفض التعريفات الجمركية إلى 2.5%، “وهذا فوز كبير”.

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وأضاف ترامب: “نظام التعرفات الجمركية المتبادلة سيحقق العدالة”. وتابع: “نريد تكافؤ الفرص”.

ووقع الرئيس الأمريكي أمراً بشأن التعرفات الجمركية المتبادلة للولايات المتحدة، ووقع مذكرة لتقديم خطة بشأن فرض تلك التعرفات.

وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي “عنيف جداً” في سياسته التجارية، ولديه ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20%، ولديه أيضاً تدابير أخرى تضر بالشركات الأميركية بما في ذلك شركة آبل Apple.

وأضاف أن الأسعار قد ترتفع” في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية، لكن معدل التضخم سينخفض في نهاية المطاف. وأشار إلى التوقعات بارتفاع الوظائف.

وأضاف ترامب أن التعرفات المضادة ستكون إضافة إلى التعرفات الجمركية على الصلب، وكذلك السيارات، والأدوية، وتابع قائلاً: “التعرفات الجمركية على السيارات قادمة قريباُ”.

وذكر أن الهند لديها تعرفات جمركية أكثر من أي دولة أخرى تقريباً، وأضاف: “نتوقع ارتفاع الوظائف، وقد يرتفع السعر إلى حد ما على المدى القصير”.

وقال الرئيس الأمريكي إن شركات الطيران تطلب منه المساعدة لمواجهة رسوم الاتحاد الأوروبي، متوقعاً أن تظل تعرفات العديد من الدول كما هي وعدم حدوث أي إعفاءات أو تنازلات منها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الواردات من الدول الأعضاء بتجمع بريكس قد تخضع لرسوم بنسبة 100% على الأقل.

بدء التطبيق خلال أسابيع

من جانبه، قال مسؤول في البيت الأبيض إن وزارة التجارة وممثل التجارة الأمريكي سيقدمان بسرعة تقريراً تفصيلياً للحلول المقترحة لكل دولة على حدة الأساس، بحسب وكالة .

وأضاف المسؤول أن المذكرة الرئاسية تتناول كلاً من التعرفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية قد تبدأ في فرض بعض التعرفات المتبادلة في غضون أسابيع، وستدرس القضايا الأكثر خطورة، والدول ذات الفوائض التجارية الأكبر للولايات المتحدة أولاً.

ولم يستبعد المسؤول الأميركي فرض تعرفات عالمية ثابتة، مشيراً إلى أن التعرفات الجمركية المتبادلة ستأخذ في الاعتبار القيمة الضرائب المضافة المفروضة من دول أخرى.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: “سنخصص التعرفات الجمركية المتبادلة بناءً على شركاء التجارة بشكل مستقل”. “ستأخذ التعرفات الجمركية في الاعتبار أسعار الصرف والضرائب والتعرفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وأي قيود غير عادلة في الدول الأخرى”.

وذكر أن مكتب الإدارة والميزانية سيقدم تقريراً خلال 180 يوماً لتقييم أي تأثيرات مالية.