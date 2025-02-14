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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: صندوق النقد سيناقش جميع القضايا المتعلقة بمصر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 فبراير 2025 03:14 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعًا واحدًا لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بمصر.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع سيشمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى طلب مصر للحصول على التمويل من خلال صندوق الصلابة والاستدامة.
وأشار وزير المالية إلى أن الاجتماع سيضم أيضًا مناقشة المراجعة التقليدية المعروفة بمراجعة المادة الرابعة، التي تهدف إلى تقييم الوضع الاقتصادي والمالي لمصر، معربًا عن تفاؤله بنتائج إيجابية قريبًا جدًا من الاجتماع المنتظر.
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