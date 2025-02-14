رئيس الوزراء: نعمل على تنفيذ الحكم الدستوري بشأن الإيجار…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 فبراير 2025 02:12 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إن الحكومة تعمل على تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، مع وضع خطة تنفيذية تضمن تحقيق التوازن في أسعار الإيجارات.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى للتوصل إلى حلول من خلال الحوار المجتمعي، بما في ذلك مجلس أمناء الحوار الوطني، لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأضاف مدبولي أن الدولة تأخذ في الاعتبار الفئات التي قد تواجه صعوبة في التكيف مع أي زيادات محتملة في أسعار الإيجارات، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى حل يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن العمل جارٍ عبر لجان متخصصة لدراسة كافة الأفكار التي من شأنها أن تساهم في تطبيق الحكم الدستوري وتحقيق التوازن في سوق الإيجارات.