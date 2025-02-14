- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نعمل على تنفيذ الحكم الدستوري بشأن الإيجار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 فبراير 2025 02:12 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إن الحكومة تعمل على تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، مع وضع خطة تنفيذية تضمن تحقيق التوازن في أسعار الإيجارات.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى للتوصل إلى حلول من خلال الحوار المجتمعي، بما في ذلك مجلس أمناء الحوار الوطني، لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف مدبولي أن الدولة تأخذ في الاعتبار الفئات التي قد تواجه صعوبة في التكيف مع أي زيادات محتملة في أسعار الإيجارات، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى حل يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن العمل جارٍ عبر لجان متخصصة لدراسة كافة الأفكار التي من شأنها أن تساهم في تطبيق الحكم الدستوري وتحقيق التوازن في سوق الإيجارات.
تابعنا على | Linkedin | instagram
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: نعمل على تنفيذ الحكم الدستوري بشأن الإيجار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.