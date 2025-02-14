نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: افتتاح المتحف الكبير سيجذب 3 مليون سائح إضافي ضمن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 فبراير 2025 10:12 صباحاً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة السياحة على زيادة فعالية الترويج السياحي، خاصة في ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير المتوقع أن يجذب نحو 3 مليون سائح إضافي.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم ،أن الترويج السياحي يتضمن ربط المتحف بالعديد من الفعاليات العالمية الكبرى التي تعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية.

وأضاف رئيس الوزراء أن المتحف المصري الكبير سيشكل نقطة جذب رئيسية للمسافرين، مشيرًا إلى أن خطة الترويج تشمل تنظيم فعاليات عالمية تعكس الإرث الثقافي والأثري الفريد لمصر.

كما أكد أن الفعالية المرتقبة ستكون بمثابة حدث عالمي كبير، يساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة السياحية العالمية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

المتحف المصري الكبيرمجلس الوزراءمصطفى مدبولي