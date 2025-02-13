نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة توافق على تيسيرات وتسهيلات جمركية بإجراءات الإفراج… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 فبراير 2025 04:12 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على، الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

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