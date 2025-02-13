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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 200 مليون دولار صادرات الجلود والأحذية المستهدفة في 2025 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 13 فبراير 2025 03:14 مساءً - فاطمة أبو زيد _ يستهدف المجلس التصديري للجلود الوصول بصادرات الأحذية والمنتجات الجلدية إلى 200 مليون دولار خلال العام الجاري، ارتفاعًا من 160 مليون دولار عام 2024.
ويراهن محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، على زيادة الإنتاج بعد دخول مصانع جديدة في منطقة الروبيكي.
وقال سرج، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، إن التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في الدول العربية والإفريقية وكازاخستان، أحد أولويات المجلس.
وأضاف أن المجلس وضع خططًا لزيادة التعاون مع هذه الأسواق بتعزيز جودة المنتجات ورفع كفاءة وإنتاج مصانع الروبيكي.
وأشار سرج إلى أن دعم المصانع المحلية سيسهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات التصديرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المجلس يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه القطاع لتسهيل زيادة حجم الصادرات.
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وبلغت صادرات الجلود المدبوعة والأحذية ومستلزمات الإنتاج 114 مليون دولار في عام 2023 ارتفاعا بنسبة 120% عما قيمته 5 ملايين دولار عام 2020، بحسب بيانات صادرة عن المجلس التصديري للجلود.
ومثَّلت الأحذية والمنتجات الجلدية 47% من إجمالي صادرات القطاع في 2023 مقابل 6.4% عام 2020.
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