مال وأعمال

مهلة 6 أشهر لتقديم الإقرارات الضريبية دون عقوبات مالية

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دبي - احمد فتحي في الخميس 13 فبراير 2025 03:14 مساءً - يارا الجنايني – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قانون رقم 5 لسنة 2025، يمنح مهلة 6 أشهر للممولين والمكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية منذ عام 2020 وحتى ما قبل تاريخ العمل بأحكام القانون ،والذي دخل حيز التنفيذ اليوم 13 فبراير 2025.

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ويتيح القانون لهؤلاء الممولين فرصة تقديم إقراراتهم الضريبية دون أن يترتب على ذلك أي التزامات جزائية أو عقوبات مالية، على أن تشمل الإقرارات المقدمة جميع النماذج والمستندات المطلوبة، بما في ذلك الوثائق المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

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كما يمنح القانون ميزة تصحيح الأخطاء والسهو للممولين الذين سبق لهم تقديم إقراراتهم عن الفترات المشمولة، إذ يجيز لهم تقديم إقرارات معدلة لاستدراك أي بيانات لم تدرج في الإقرارات الأصلية، دون تحمل غرامات تأخير أو ضرائب إضافية عن الفترات الممتدة بين تقديم الإقرار الأول والمُعدّل.

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ونصّ القانون على عدم سريان العقوبات والجزاءات المالية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو أي تشريع ضريبي آخر، بشرط أن يتم تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون،

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الإقرارات الضريبيةعبد الفتاح السيسي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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