وزير قطاع الأعمال: تطوير خطوط إنتاجية بشركات الأدوية التابعة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 فبراير 2025 03:14 مساءً - أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة الشراء الموحد.

وأشار الوزير خلال اللقاء مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ما تم إنجازه من مشروعات في مصانع الدواء التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات التطوير الأخرى والتي تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة القدرة الإنتاجية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وتم خلال الاجتماع، التباحث حول آليات تعزيز التعاون بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام العاملة في مجال الأدوية والهيئة المصرية للشراء الموحد في إطار تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين سلاسل الإمداد وتعزيز القدرة على توفير أدوية ومستلزمات طبية بكفاءة وجودة عالية، تلبية لاحتياجات القطاع الصحي في مصر.

وأضاف الوزير أن هذه المشروعات تشمل أيضًا إدخال مستحضرات دوائية حديثة إلى السوق، بما يساهم في تعزيز قدرة الشركات على تلبية احتياجات القطاع الصحي في مصر وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأوضح أن شركات الأدوية التابعة للوزارة قد بدأت بالفعل في تحقيق تقدم كبير نحو التوافق مع معايير التصنيع الجيد، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحسين جودة الأدوية وزيادة ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية.

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كما أشار شيمي إلى أن الوزارة تسعى بالتوازي مع تطوير خطوط الإنتاج إلى تحسين قدرات الشركات في مجال البحث والتطوير، من أجل توسيع قاعدة إنتاج الأدوية الحديثة والمتطورة التي تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في الصناعة الدوائية.

من جانبه، أكد الدكتور هشام ستيت على استعداد الهيئة التام لدعم الشركات الوطنية المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون المستمر مع وزارة قطاع الأعمال العام في سبيل تحسين توافر الأدوية والمستلزمات في كافة المستشفيات والمرافق الطبية.