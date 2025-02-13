توقعات بارتفاع الجنيه الذهب فوق 34 ألف جنيه بنهاية النصف…

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 فبراير 2025 02:08 مساءً - شاهندة إبراهيم _ توقع المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفاع سعر عيار 21 إلى 4300 جنيه، وتجاوز الجنيه الذهب مستوى 34 ألف جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

ورهن إمبابي تحقيق هذه المستويات بكسر الأوقية عالميا قمة 3 آلاف دولار، مؤكدًا صعوبة الحديث حاليًا عن توقعات أبعد من المستهدف العالمي للأوقية فوق 3 آلاف دولار.

وأشار المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، إلى أن الجنيه الذهب وصل إلى 33 ألف جنيه خلال تعاملات أمس الأربعاء، فيما بلغ عيار 21 مستوى 4090 جنيها.

وأوضح إمبابي أن تخطي سعر الذهب عالميا مستويات 2900 دولارا خلال الأيام القليلة الماضية يسّرع وتيرة الارتفاعات المقبلة؛ نتيجة السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحاته وقراراته، التي يرى أنها “تدفع العالم بقوة نحو حرب تجارية”.

وأضاف أن هذه السياسات زادت حالة عدم اليقين، والتي توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة؛ مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الذهب.

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وأوضح أن زيادة الطلب جاءت مدعومة من أكثر من جهة مع تغير سياسة صناديق التأمين الصينية التي ستبدأ في تخصيص جزء كبير من أموالها للاستثمار في الذهب، وهو ما سيمثل ضغط أكبر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقلصت أسعار الذهب العالمية خسائرها، أمس الأربعاء؛ لتغلق عند مستوى 2897 دولارًا ارتفاعا من 2870 دولارًا في بداية التعاملات.

وشهدت الأسواق الدولية عمليات بيع مكثفة مع ارتفاع مؤشر التضخم في الولايات المتحدة؛ بما قد يدفع الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.