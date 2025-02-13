نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول تتلقى 6 عروض للاستكشاف والتنمية في 5 مناطق امتياز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 فبراير 2025 12:14 مساءً - العربية نت .. كشف مسؤول حكومي، عن تلقي وزارة البترول والثروة المعدنية نحو 6 عروض للبحث والاستكشاف والتنمية في 5 مناطق امتياز جديدة جرى طرحها في الصحراء الغربية وخليج السويس.

وقال المسؤول لـ “العربية Business”، إن وزارة البترول، ستبدأ تقييم العطاءات بعد أسبوعين، ثم تليها الترسية على الشركات التي أبدت رغبتها وتقدمت بعروض رسمية للحصول على مناطق البحث والتنمية.

بحسب المسؤول سيتم غلق باب تلقي عروض منطقتين في 20 فبراير الجاري، في حين سيُغلق تلقي عروض 3 مناطق أخرى في 23 فبراير الجاري.

توقع إسناد مناطق الامتياز للشركاء خلال الربع الثاني من العام، على أن يعقبها بدء أعمال تجهز المناطق وتنفيذ خطط الحفر المُقررة من قبل وزارة البترول المصرية.

لفت المسؤول إلى أن مناطق الامتياز تخص منطقتي جنوب وادي الريان وجنوب أبو سنان في الصحراء الغربية، ومناطق شمال شدوان -1، 2، 3 في خليج السويس بالبحر الأحمر.

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وتعمل في مصر 57 شركة بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.

وفي 22 أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتبارا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب.

ووفق المسؤول فإن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الزيت الخام لن يتحقق دون طرح مناطق امتياز جديدة والوصول إلى خزانات نفطية قادرة على مضاعفة الإنتاج الحالي الذي يدور في مستوى حوالي 500 ألف برميل يوميًا.

أوضح أن الوزارة مازالت تدرس طرح مناطق امتياز جديدة على الشركاء في النصف الثاني من 2025، بهدف جذب أكبر عدد من المستثمرين لمشروعات البحث والتنقيب في مناطق الامتياز التي لم تشهد أية عمليات استكشاف من قبل.

وفي وقت سابق أكد مسؤول حكومي، لـ”العربية Business” أن الهيئة المصرية العامة للبترول، تعتزم زيادة إنتاجها من الزيت الخام من حقول النفط البرية والبحرية المصرية بنحو 18% بنهاية العام المالي الجاري.

لفت إلى أن نسبة 40% من الزيادة المستهدفة بإنتاج الزيت الخام سيجري الحصول عليها من الحقول القديمة التي تخضع لعمليات تطوير وتنمية حاليا وحتى نهاية النصف الثاني من العام المالي الجاري، في حين سيتم استخراج باقي الإنتاج من الآبار الاستكشافية الجديدة الواقعة بنطاق أعمال الشركاء الأجانب.