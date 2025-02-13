وزير الاستثمار يدعو الشركات الإيطالية للاستفادة من الفرص…

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 فبراير 2025 12:14 مساءً - محمد أحمد _ دعا المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشركات الإيطالية للاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصرية في مجالات تدريب العمالة وخلق مناطق صناعية للمشغولات اليدوية مثل المجوهرات والملابس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد يضم 42 شركة إيطالية مهتمة بالاستثمار في مصر، بحضور ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة و إيمانويل أورسيني، رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية .

وقال الخطيب، إلي أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ استثماري جاذب من خلال تبني سياسات اقتصادية شاملة وواضحة، تستهدف تخفيض الوقت والتكلفة، بما يعزز من قدرة مصر كمحور مركزي للتصدير إلى ثلاث قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا.

وأشار إلى وجود اتفاقيات تجارية مع 70 دولة، ما يفتح آفاقًا واسعة لتعظيم الصادرات من خلال الشراكات الثنائية.

وأوضح وزير الاستثمار أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة وقوى عاملة ماهرة، مما يوفر فرصة متميزة للشركات الإيطالية للاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، حيث تستهدف مصر توطين صناعة الألواح الشمسية و توربينات الرياح.

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وأعلن الخطيب عن اعتزامه القيام بزيارة قريبة إلى إيطاليا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه أكد ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، علي أهمية الخطوات التي تتخذها مصر في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز القدرات البشرية.

تم التأكيد في النهاية على ضرورة استمرار الحوار بين مجتمعي الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.