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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب قد يعلن عن التعريفات الجمركية المتبادلة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 13 فبراير 2025 11:07 صباحاً - سي إن بي سي_ قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن عن خطته للتعرفات الجمركية المتبادلة قبل أن يلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الخميس.
وقالت السكرتيرة الصحفية، كارولين ليفيت، للصحفيين في البيت الأبيض عند سؤالها عن إعلان ترامب القادم بشأن التعرفات الجمركية: “أعتقد أنها ستأتي قبل زيارة رئيس الوزراء (الهندي) غداً”.
وأضافت: “سأترك الرئيس يناقش التفاصيل على جبهة التعرفات الجمركية المتبادلة، لكن هذا شيء يؤمن به بشدة”، بحسب شبكة CNBC.
وذكر ترامب، يوم الأحد، أنه يخطط لفرض تعرفات جمركية متبادلة على “كل دولة” تفرض رسوماً جمركية على الواردات من الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكي على متن طائرة الرئاسة: “ببساطة شديدة، إذا فرضوا علينا رسوماً، فإننا سنفرض عليهم”.
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وذكر رئيس مجلس النواب مايك جونسون، يوم الأربعاء، أنه يعتقد أن ترامب يفكر في إعفاءات من التعرفات الجمركية المتبادلة لصناعتي الأدوية والسيارات، بحسب وكالة .
ومن شأن هذه الخطوة الوشيكة على ما يبدو أن تؤكد مدى اعتماد ترامب على الرسوم الجمركية كعنصر أساسي في أجندته الاقتصادية.
خلال شهره الأول في منصبه، فرض ترامب رسوماً جمركية واسعة النطاق على الواردات من الصين وكندا والمكسيك، لكنه أوقف الرسوم على الجارتين الشمالية والجنوبية لمدة 30 يوماً بعد أن توصلتا إلى اتفاقيات بشأن مراقبة المعابر غير القانونية والاتجار بالمخدرات على حدودهما.
كما وقع ترامب، يوم الاثنين، أمراً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم.
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