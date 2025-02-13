نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماسك: يمكن خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي بنحو تريليون دولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 فبراير 2025 11:07 صباحاً - العربية نت .. قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه يمكن خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي بنحو تريليون دولار أو أكثر

وأضاف ماسك، الذي كلّفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيادة جهود خفض الإنفاق الفيدرالي، أننا نريد تقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

وقال جلسة حوارية خلال القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقدة في دبي اليوم الخميس، بعنوان “مستقبل التنقل في المدن والذكاء الاصطناعي والكفاءة الحكومية، إن علينا إلغاء العديد من الوكالات الأمريكية.

وكان ماسك قد انتقد العجز في ميزانية البلاد، الذي تجاوز 1.8 تريليون دولار في السنة المالية الماضية، مشددًا على أن خفض النفقات الفيدرالية ليس خيارًا.

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إيلون ماسكالولايات المتحدةدونالد ترامب