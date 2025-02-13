نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 4090 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 فبراير 2025 10:10 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 25 جنيهًا، ليسجل عيار 21 مستوى 4090 جنيهًا، وبلغ الجنيه الذهب 32 جنيهًا ألف و720 جنيهًا.

في المقابل سجلت أسعار الأوقية في البورصة العالمية استقرارًا نسبيًا، عند مستوى 2897 دولارًا، بعد أن تراجعت إلى 2870 دولارًا في بداية تعاملات اليوم.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4674 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3506 جنيهات، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2727 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 65 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4000 جنيه، واختتم حول 4065 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، بقيمة 36 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2861 دولارًا، واختتمت التعاملات حول 2897 دولارًا.

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وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب عالميا قلصت خسائرها خلال تعاملات اليوم، بعد أن تراجعت لمستوى 2870 دولارًا، نتيجة تعرض الأسواق الدولية لعمليات بيع مكثفة، عقب ارتفاع بيانات التضخم بشكل حاد في الشهر الماضي، ما أدى إلى تحول التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، وأي خفض خلال النصف الأول من 2025 لن يكون مرجحًا.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 0.4% في ديسمبر.

وأشار التقرير إلى أنه على مدار الأشهر الـ12 الماضية، ارتفع التضخم الرئيسي بنسبة 3.0%؛ وأضاف التقرير أيضًا أن الأسعار المرتفعة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الأوسع، حيث ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4% الشهر الماضي.

وأضاف إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية متتالية تجاوزت 2900 دولار، دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح والاستفادة من مكاسب الذهب.