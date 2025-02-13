نعرض لكم الان تفاصيل خبر تسارع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3% في يناير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 فبراير 2025 09:14 صباحاً - سي إن بي سي_ تسارع التضخم في أمريكا إلى 3% في يناير، مقابل توقعات بأن يسجل 2.9%، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.5% خلال شهر يناير، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «داو جونز» آراءهم يتوقعون ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3% وزيادة سنوية بنسبة 2.9%.

ومن المقرر أن يُنشر مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وأثار بعض خبراء الاقتصاد في وول ستريت مخاوف من أنه حتى مع احتمالية انخفاض التضخم في فئات معينة في المستقبل، فإن التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب قد تعوق ذلك.

ولكن حتى مع هذه المخاوف، يظل الاقتصاد صامداً ويجب على المستثمرين أن يضعوا ذلك في الاعتبار، كما قال إد يارديني، رئيس شركة يارديني للأبحاث لقناة CNBC.

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وفي شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول إن البنك المركزي المصري “ليس في عجلة” لخفض معدلات الفائدة مجدداً، مشدداً على أهمية التوازن في السياسات النقدية.

وأضاف: “ندرك أن تخفيف القيود النقدية بسرعة أو بشكل مفرط قد يعيق التقدم في السيطرة على التضخم. وفي المقابل، تقليلها ببطء أو بدرجة أقل من اللازم قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر”.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته مجدداً أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الأربعاء.

يأتي ذلك في وقت يتعامل فيه المستثمرون مع تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة، حيث وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرًا بفرض تعرفة بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم.

ارتفاع العائد على سندات الخزانة

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، حيث تفاعل المستثمرون مع تقرير التضخم لشهر يناير الذي جاء أعلى من المتوقع.

وصعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 8 نقاط أساس ليصل إلى 4.621%، كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بأكثر من 8 نقاط أساس مسجلًا 4.374%.

يُذكر أن العوائد والأسعار تتحرك في اتجاهين متعاكسين، كما أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%