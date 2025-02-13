نعرض لكم الان تفاصيل خبر مشروعان جديدان لتصنيع وطباعة المنسوجات بالسخنة باستثمارات 3… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 فبراير 2025 12:14 صباحاً - شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم التوقيع لمشروعين جديدين بمنطقة السخنة الصناعية، لتصنيع وطباعة المنسوجات، بمنطقة المصانع الجاهزة، داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، بإجمالي استثمارات تتخطى 3 ملايين دولار، ومساحة قدرها 3450 متر مربع، وبما بوفر ما يقرب من 80 فرصة عمل.

وشهد جمال الدين توقيع عقد مشروع (فيلفت – Velvet)، وذلك على مساحة 2300 متر مربع، وسيتم تجهيز المشروع بآلات تقدر قيمتها الإجمالية بـنحو 2 مليون دولار.

وسيقوم المصنع بإنتاج سجاد الصلاة وأقمشة المخمل والأقمشة المنسوجة، بحجم تصدير مستهدف لعام 2025 يبلغ 6 ملايين دولار بما يوفر 50 فرصة عمل.

قام بتوقيع العقد، اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وحسين أكار، رئيس مجلس إدارة شركة Velvet.

كما شهد وليد جمال الدين، توقيع عقد مشروع (ليجند – Legend) لإنتاج الأقمشة، وذلك على مساحة 1150 متر مربع، باستثمارات قدرها مليون دولار، حيث سيتم تجهيز المصنع بـ 20 ماكينة حياكة دائرية وماكينة طباعة وماكينة تغليف للإنتاج، بحجم تصدير مستهدف لعام 2025 يبلغ 4 ملايين دولار بما يوفر 30 فرصة عمل.

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قام بتوقيع العقد، اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وحسين أكار، رئيس مجلس إدارة شركة Legend.

وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، أن شركة التنمية الرئيسية MDC هي الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتساهم المنطقة الاقتصادية بنسبة تتعدى 75% منها، وتقوم الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة خاصة فيما يتعلق بمشروع المصانع الجاهزة (Plug& Play) الذي يٌقام على مساحة 222 ألف متر مربع لطرح حوالي 150 وحدة “مصنع جاهز” علي ثلاث مراحل بتكلفة استثمارية متوقعة مليار جنيه، والذي حقق نجاح ملحوظ؛ حيث تم التعاقد على كافة وحدات المرحلة الأولى والتي بلغت 14 مصنعًا بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 150 مليون جنيه.

أضاف، أنه جاري البدء بتنفيذ المرحلة الثانية لطرح 60 وحدة “مصنع جاهز” بتكلفة استثمارية متوقعة 350 مليون جنيه، وتليها المرحلة الثالثة لطرح 76 وحدة “مصنع جاهز” بتكلفة استثمارية متوقعة 500 مليون جنيه.

كما أكد على كفاءة وفاعلية المصانع الجاهزة Plug & Play في تسريع وتيرة الإنتاج ودعم المستثمرين للوفاء بالتزاماتهم تجاه مختلف الأسواق العالمية.

جدير بالذكر، أن وحدات المصانع الجاهزة (Plug & Play) تمثل حلاً مثاليًا للمستثمرين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر بيئة عمل مجهزة بالكامل من البنية التحتية، وتمثل خيارًا جيداً للمستثمرين الذين يسعون إلى التوسع والنمو في السوق بشكل سريع وفعال.