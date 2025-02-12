نعرض لكم الان تفاصيل خبر واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية الأمريكية تقفز 159%… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2025 05:12 مساءً - سمر السيد _ ارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير الأمريكية بنسبة 158.9% خلال أول 11 شهر من 2024 مسجلةً نحو 2.978 مليار دولار مقابل 1.150 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.

وزادت قيمة واردات مصر من المنتجات والبضائع الأمريكية 1.9 مليار دولار إلى 6.749 مليار دولار في 11 شهرًا الأولى من 2024 مقابل 4.833 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2023، بحسب أحدث تقرير لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة حلت في المركز الثالث عقب الصين والسعودية بقائمة أكبر خمس دول استوردت منها مصر منتجات خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2024، تلتها روسيا ثم ألمانيا.

وارتفعت واردات مصر من الحبوب والثمار الزيتية والنباتات الطبية والأعلاف الأمريكية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بنسبة 17.6% مسجلةً نحو 936.728 مليون دولار مقابل 796.236 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.

وشهدت قيمة واردات مصر من الطائرات والسفن الفضائية الأمريكية وأجزاؤها زيادة طفيفة نسبتها 0.9% لتسجل 386.533 مليون دولار مقابل 383.058 مليون دولار في فترة المقارنة.

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كما صعدت واردات السيارات والجـرارات والدراجات الأمريكية وأجزاؤهـا 31.809 مليون دولار أو 25.3% خلال الفترة نفسها مسجلة 157.548 مليون مقابل 125.739 مليون دولار.

وتراجعت قيمة واردات مصر من المراجـل، والآلات والأجهـزة الآليـة الأمريكية وأجـزاؤهــا بنسبة 25%، ووصلت إلى 337.988 مليون دولار في الفترة بين يناير ونوفمبر 2024 مقابل 450.934 مليون دولار في الفترة المقارنة.

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية إلى 2.024 مليار دولار

وأظهر التقرير ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا بقيمة 246.870 مليون دولار بين يناير ونوفمبر 2024 ليسجل نحو 2.024 مليار دولار مقابل 1.777 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.

وارتفعت قيمة تجارة مصر الخارجية خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2024 إلى نحو 126.01 مليار دولار مقابل 115.879 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

ونمت قيمة الصادرات المصرية إلى 40.39 مليار دولار خلال أول 11 شهر من 2024 مقابل 38.944 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية أيضًا إلى 85.620 مليار دولار مقابل 76.935 مليار دولار في الفترة المقارنة.