سوما باي تستهدف إقامة 4 فنادق جديدة باستثمارات 3.2 مليار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2025 05:12 مساءً - شاهندة إبراهيم _ تستهدف مجموعة سوما باي السياحية إقامة 4 فنادق جديدة خلال عامين باستثمارات 3.2 مليار جنيه؛ ليصل إجمالي محفظتها إلى 9 منشآت.

وقال إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنها ستمول فندقين ذاتيا، وستلجأ إلى مبادرة دعم القطاع السياحي لتمويل الفندقين الآخرين بنسبة 50%.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن مبادرة لدعم القطاع السياحي، بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بمبلغ 50 مليار جنيه، بسعر عائد 12% متناقص.

وأوضح المسيري، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن المجموعة حصلت على موافقة مبدئية لأحد الفنادق؛ نظرا لأن هناك إجراءات جديدة للمبادرة، فيما جارٍ العمل للحصول على الموافقة الثانية للفندق الآخر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي إن التمويل الأول من المبادرة في حدود 800 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يقارب حجم التمويل الثاني مليار جنيه.

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ولفت إبراهيم المسيري إلى أن تكلفة الغرفة الواحدة تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين جنيه، وأن “سوما باي” تستهدف الوصول بمحفظتها من الغرف الفندقية إلى 2200 غرفة مقابل 1400 حاليا، بإضافة 800 غرفة جديدة خلال عامين.

وقال إن الشركة تستهدف حجم مبيعات من الإسكان السياحي بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام الجاري، فيما قدر حجم محفظة الشركة من الأراضي بنحو 5 ملايين متر مربع.