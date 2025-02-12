نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: التواصل الدائم مع مؤسسات المجتمع الضريبي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2025 04:11 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة الدائم على تعزيز التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع الضريبي والجمعيات العلمية والاقتصادية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

أضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الوزارة والمصلحة لتوسيع قنوات الحوار المفتوح مع الممولين والمهنيين والخبراء، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على تقديم حلول عملية تلبي احتياجاتهم وتعزز مناخ الاستثمار.

ونوهت عبد العال إلى أن المصلحة تسعى إلى تقديم خدمات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، إلى جانب نشر الوعي الضريبي لضمان الالتزام الطوعي وتقليل النزاعات، وذلك تزامنًا مع موافقة مجلس النواب على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية والتي تصب جميعها في مصلحة الممولين، وتُعد بمثابة بداية عهد جديد يتسم بالمصداقية والشفافية والعدالة الضريبية، وخطوة هامة لإرساء قواعد الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

جاء هذا خلال كلمة ألقتها خلال ندوة نظمتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان «عرض وتحليل ونقاش حول أهم ما جاء في حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة».

حزمة التسهيلات الضريبية شملت 20 بندًا بعضها تطلب تعديلات تشريعية والبعض الآخر تطلب قرارات وزارية

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وأوضحت، أن حزمة التسهيلات الضريبية شملت 20 بندًا، البعض منها تطلب تعديلات تشريعية والبعض الآخر تطلب قرارات وزارية وقرارات رئيس مصلحة.

نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمهنيين ورواد الأعمال

وأشارت رشا عبد العال إلى أنه من أهم بنود الحزمة التي تم إقرار مشروعات قوانين لها من مجلس النواب، وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمهنيين ورواد الأعمال الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عن الانضمام للنظام، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق، وسيتم المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5% لهم.

وأضافت أنه من مزايا هذا النظام المتكامل، أن أول فحص بعد خمس سنوات من الانضمام للنظام، وتقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط للدخل، وربع سنوي للقيمة المضافة، وسنوي لضريبة المرتبات، وكذلك عدم الخضوع لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وكذلك الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.

دليل إرشادي يخاطب المستثمر الحالي والمستقبلي.. ويوضح آلية التعامل مع التزاماته لمعرفة ما له وما عليه

وأشارت إلى أنه حرصًا من المصلحة على طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد، لحاجتهم الماسة لمعرفة التزاماتهم المستقبلية مع مصلحة الضرائب، تم عمل دليل ارشادي يخاطب المستثمر الحالي والمستقبلي ويوضح آلية التعامل مع التزاماته لمعرفة ما له وما عليه، بالإضافة إلى توسيع نطاق ودور كلًا من وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، لخدمة الممولين الحاليين والجدد على أكمل وجه.

وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية لا يجاوز 100% من أصل الضريبة

تابعت رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة؛ لإنهاء أكبر قدر من فوائد وغرامات التأخير وعدم تحميل الممول أعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي أو طول النزاع، مشيرة إلى صدور القانون رقم (160) لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 وذلك بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات الضريبية .

آلية جديدة لتسوية المنازعات الضريبية قبل عام 2020 بدون غرامات

أضافت رشا عبد العال أنه تم وضع آلية مبسطة لتسوية المنازعات ما قبل 2020 بالنسبة للحالات التي تم فحصها تقديريًا، وذلك من خلال سداد نسبة من ضريبة الإقرار أو نسبة من آخر ربط ضريبي بحسب الأحوال، دون اللجوء إلي إجراءات الفحص المعتادة، أما الممولين أو المكلفين الذين لديهم دفاتر وحسابات منتظمة وقامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية السابقة لعام 2020، فيمكنهم أيضًا تقديم طلب تسوية المنازعة عن تلك الفترات، دون تحمل أي غرامات تأخير أو ضرائب إضافية، بشرط أن يقوموا بسداد أصل الضريبة بالكامل خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب التسوية.

تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة عن الفترات من 2020 حتى 2024 بدون احتساب فؤائد تأخير أو عقوبات

أشارت أن من أهم بنود التي تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2024 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونــًـا، وكذلك إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2024 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا .

توسيع نظام الفحص بالعينة والإعلان عن مستنداته لتوفير الوقت والجهد

وأوضحت أنه تم توسيع نطاق نظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية، وذلك بدءًا من عينة الإقرارات الضريبية للعام 2023، مضيفةً أنه سيتم الإعلان المسبق على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن مستندات الفحص المطلوبة، توفيرًا للوقت والجهد، مع إمكانية طلب المأمور الفاحص مستندات إضافية بسيطة مع المستندات السابق الإعلان عنها.

نائب رئيس المصلحة: تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية

وفي سياق متصل أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على وضع آليات متابعة واضحة ودقيقة تضمن الالتزام بتطبيق وتنفيذ كل ما جاء في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

أضاف أنه سيتم توفير طرق متعددة تسمح للممولين من تصعيد مشكلاتهم بدءًا من الوصول لرئيس المأمورية ووصولًا إلى مكتب رئيس المصلحة، وذلك بمجرد حدوث المشكلة وأثناء تواجدهم بالمأمورية المختصة بشكل عاجل وسريع، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، وتواجد غرفة علميات بالمصلحة تعمل على مدار ٢٤24 ساعة، وتقوم بالعرض على اللجنة العليا لبحث مشكلات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية والبت فيها واتخاذ القرارات بشكل عاجل؛ بهدف عدم تصعيد أي مشكلة من شأنها تعطيل مساعي الوزارة والمصلحة في بناء شراكة جديدة تتسم بالشفافية والعدالة.

وأعرب الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، عن شكره لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، حيث إن المصلحة نموذج يحتذى به في المنطقة العربية، مؤكدًا أن تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الجمعية ستظل حريصة على التواصل مع المصلحة، سعيًا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم، وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة، وكذلك للوقوف على المشاكل والحلول التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب دائمًا سباقة بتقديم العديد من الحلول.

وأعرب الدكتور محمد يونس رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، عن سعادته بحضور هذه الكوكبة وعلى رأسها رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ للحديث حول التيسيرات التي أقرها مجلس النواب في الأيام الأخيرة، لجذب وجلب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها زيادة الناتج المحلي، وتحقيق مساعى الدولة المصرية.

حضر الندوة الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، ومن مصلحة الضرائب المصرية: رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ووائل السيد عضو المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن الجمعية العلمية للتشريع الضريبى عبد الله العادلي أمين صندوق الجمعية، وأحمد مشرفة عضو مجلس إدارة الجمعية، وسيد عيسي عضو مجلس الإدارة بالجمعية، والدكتور ماجد أبو تكية عضو مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الأعضاء.