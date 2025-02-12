مال وأعمال

جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة في حالتين

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  • جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة في حالتين 6/11
  • جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة في حالتين 7/11
  • جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة في حالتين 8/11
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  • جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة في حالتين 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة في حالتين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2025 12:13 مساءً - سي إن بي سي_ قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الثلاثاء 11 فبراير، إن الفيدرالي ليس في حاجة إلى العجلة من أجل تعديل السياسة النقدية الأمريكية.

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وذكر باول، خلال شهادته أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي، أنه ليس هناك داعٍ لخفض الفائدة بالنظر إلى الاقتصاد “القوي بشكل عام”، مع تراجع البطالة، إلى جانب أن التضخم  لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

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وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن السياسة النقدية في وضع جيد وتستطيع التعامل مع المخاطر وأوجه الغموض.

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وأضاف: “يمكننا إبقاء القيود على السياسة النقدية لفترة أطول إذا ظل الاقتصاد قوياً ولم ينخفض التضخم صوب 2%”، بحسب وكالة .

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وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي المصري قد ييسر سياسته النقدية في حالة ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع، وإذا تراجع التضخم أسرع من التوقعات.

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وقال باول: “الاقتصاد الأمريكي قوي بشكل عام والتضخم يقترب من هدف 2% لكنه لا يزال مرتفعاً نوعاً ما”.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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