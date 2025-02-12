نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير العمل يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي لتفعيل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2025 11:07 صباحاً - دوت الخليج_ التقى محمد جبران، وزير العمل ، اليوم الثلاثاء بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، والوفد المرافق له، لتفعيل التعاون في كافة الملفات المشتركة.

جاء ذلك بالتزامن مع خطة مجموعة العربي نحو المزيد من تعزيز استثماراتها في السوق المصري بما يصب في صالح الصناعة ومنظومة الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، للتأكيد على أهمية بيئة العمل اللائقة بوجود كوادر ماهرة ومدربة، في ظل مناخ استثماري تتميز به الدولة المصرية خلال هذه الفترة.

وناقش الجانبان تفعيل سبل التعاون خاصة في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل وتبادل الخبرات في هذا الشأن، خاصة وأن الوزارة ومجموعة العربي لديهم منظومة متكاملة في هذا المجال.

جاء اللقاء بحضور المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل .

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التدريب المهنيمحمد جبرانوزارة العمل المصرية