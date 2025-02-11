نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة النرويج تعزيز التعاون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 11:12 مساءً - رنا ممدوح _ استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز التعاون وموقف المشروعات المشتركة بين الجانبين في قطاع الأعمال والطاقة المستدامة.

عقد الاجتماع بحضور، محمد عامر نائب الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة “سكاتك” النرويجية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروع المشترك بين مصر للألومنيوم والشركة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، والذي تبلغ حجم استثماراته نحو 750 مليون دولار ويتم تنفيذه على مرحلتين كل منها 500 ميجاوات.

واستعرض الوزير عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك فى عدد من المجالات الصناعية.

وأكد على عمق وتميز العلاقات بين مصر والنرويج، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية.

كما لفت شيمي، إلى أن مشروع محطة الطاقة الشمسية يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة وطموحة لشركة مصر للألومنيوم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وحرص الوزارة في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز استخداماتها، ومواكبة التوجه العالمى نحو الاستدامة البيئية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وذكر أن المشروع يأتي في إطار دعم توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية والاستدامة والبيئة النظيفة، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوسع في الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في تنفيذ المشروعات الصناعية والإنتاجية بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، ونقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليمتسدال على العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر والنرويج، معربة عن اعتزاز بلادها بتعزيز التعاون مع مصر فى مجالات عديدة، والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرة إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.