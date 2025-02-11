مال وأعمال

الخطيب يبحث مع Tecnicas Reunidas الإسبانية فرص الاستثمار في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب يبحث مع Tecnicas Reunidas الإسبانية فرص الاستثمار في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 09:14 مساءً - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة Tecnicas Reunidas العاملة في مجالات هندسة وإنشاء البنية التحتية لقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار في مصر في قطاع الطاقة، وكذا أنشطة الشركة ومشروعاتها المستقبلية المقترحة في مصر.

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وقال الوزير إن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري.

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وأضاف «الخطيب» أن الشركة تستهدف الاستثمار في مصر في مجال تصنيع الغلايات الخاصة بقطاع البترول ، مشيرا إلى طلب الشركة تخصيص رصيف بأحد الموانئ بنظام المناطق الحرة للقيام بتجميع محطات تستخدم في قطاع البترول والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة.

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ونوه الوزير، إن اللقاء استعرض الخطط الاستثمارية للشركة في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين والأمونيا الخضراء.

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ومن جانبهم قال وفد شركة Tecnicas Reunidas إن الشركة تقدم مجموعة خدمات متكاملة تشمل التصميم والبناء لمحطات توليد الطاقة ومحطات البتروكيماويات ومحطات معالجة الغاز الطبيعي، كما تركز الشركة على تقنيات إنتاج الهيدروجين والوقود الحيوي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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