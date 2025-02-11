مال وأعمال

وزير التموين: الحكومة تعتزم استيراد 6 ملايين طن قمح في 2025

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  • وزير التموين: الحكومة تعتزم استيراد 6 ملايين طن قمح في 2025 2/11
  • وزير التموين: الحكومة تعتزم استيراد 6 ملايين طن قمح في 2025 3/11
  • وزير التموين: الحكومة تعتزم استيراد 6 ملايين طن قمح في 2025 4/11
  • وزير التموين: الحكومة تعتزم استيراد 6 ملايين طن قمح في 2025 5/11
  • وزير التموين: الحكومة تعتزم استيراد 6 ملايين طن قمح في 2025 6/11
  • وزير التموين: الحكومة تعتزم استيراد 6 ملايين طن قمح في 2025 7/11
  • وزير التموين: الحكومة تعتزم استيراد 6 ملايين طن قمح في 2025 8/11
  • وزير التموين: الحكومة تعتزم استيراد 6 ملايين طن قمح في 2025 9/11
  • وزير التموين: الحكومة تعتزم استيراد 6 ملايين طن قمح في 2025 10/11
  • وزير التموين: الحكومة تعتزم استيراد 6 ملايين طن قمح في 2025 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: الحكومة تعتزم استيراد 6 ملايين طن قمح في 2025 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:12 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعتزم شراء كميات من القمح المستورد تتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن خلال العام الحالي.

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وأوضح في تصريحات له علي هامش مؤتمر بعنوان “جولة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي 30 عاما من الابتكار في مصر” أن مصر تستهلك سنوياً ما بين 20 و21 مليون طن من القمح، موزعة بين القطاعين الحكومي والخاص

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وكشف فاروق عن قيام وزارة التموين بفتح 22 منشأ جديداً في إطار خطتها لتنويع مصادر استيراد القمح، وتشمل دول البحر الأسود، إضافة إلي الحصول على اقماح من روسيا، أوكرانيا، بلغاريا، ورومانيا، مما يعزز استقرار الإمدادات الغذائية.

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وحول التعاون مع شركة بنده السعودية، أوضح فاروق أن جميع أشكال التعاون مفتوحة، وأن الدراسات لا تزال جارية بشأن بعض المشاريع المشتركة.

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وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خاصةً السعودية، حيث يتم التعاون مع كبرى الشركات في سلاسل التجارة.

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بحث إعادة هيكلة 38 شركة تابعة القابضة للصناعات الغذائية

وأشار إلي أنه يجري بحث آليات إعادة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تمتلك 1060 منفذًا، إلى جانب 38 شركة تعمل في قطاعات السكر، الزيوت، المنظفات، والأخشاب.

وفيما يتعلق بالتحضيرات لشهر رمضان، أكد الوزير أن السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات تفوق الاستهلاك لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت معارض “أهلاً رمضان” في جميع المحافظات، إلى جانب إقامة أسواق “اليوم الواحد”، وذلك بالتعاون مع المحافظين والجهات المختلفة لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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