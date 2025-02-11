نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نتطلع إلى معالجة أكثر شمولا ومرونة لقضايا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:15 مساءً - يجب مضاعفة الجهود الدولية للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

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